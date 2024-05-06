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Трилогия «Человек-паук» с Тоби Магуайром собрала $ 3 млн в повторном прокате

Трилогия «Человек-паук» с Тоби Магуайром собрала $ 3 млн в повторном прокате
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В середине апреля в кинотеатрах США состоялась премьера трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуайром. 15-го числа Sony Pictures перевыпустила первую часть, 22-го — вторую часть, 29-го — «Врага в отражении».

По итогам проката трилогия собрала кассу в размере $ 3,2 млн — это внушительная цифра, учитывая серьёзную конкуренцию с новинками кинематографа. На каждую картину пришлось примерно по $ 1 млн, а чуть более успешно показала себя культовая вторая часть.

Повторная премьера трилогии «Человек-паук» приурочена к 100-летию студии Columbia Pictures. В дальнейшем компания также перевыпустит и остальные фильмы про Питера Паркера, включая дилогию с Эндрю Гарфилдом («Новый Человек-паук») и трилогию с Томом Холландом.

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