Трилогия «Человек-паук» с Тоби Магуайром собрала $ 3 млн в повторном прокате

В середине апреля в кинотеатрах США состоялась премьера трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуайром. 15-го числа Sony Pictures перевыпустила первую часть, 22-го — вторую часть, 29-го — «Врага в отражении».

По итогам проката трилогия собрала кассу в размере $ 3,2 млн — это внушительная цифра, учитывая серьёзную конкуренцию с новинками кинематографа. На каждую картину пришлось примерно по $ 1 млн, а чуть более успешно показала себя культовая вторая часть.

Повторная премьера трилогии «Человек-паук» приурочена к 100-летию студии Columbia Pictures. В дальнейшем компания также перевыпустит и остальные фильмы про Питера Паркера, включая дилогию с Эндрю Гарфилдом («Новый Человек-паук») и трилогию с Томом Холландом.