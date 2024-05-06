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Геймплей нового сезона в Apex Legends — в игру добавят нового героя и одиночный режим

Геймплей нового сезона в Apex Legends — в игру добавят нового героя и одиночный режим
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Разработчики «королевской битвы» Apex Legends во время глобального киберспортивного турнира ALGS 2023/24 Split 1 поделились подробностями нового сезона.

В игре появится новая легенда — девушка по имени Альтер, которая может видеть содержимое ближайших контейнеров смерти, а также способна размещать портал, через который можно будет вернуться в эту область.

Одним из важнейших апдейтов стал долгожданный соло-режим: ранее авторы Apex Legends отказывались возвращать одиночный режим игры, ссылаясь на то, что это противоречит их взгляду на проект.

Видео доступно на YouTube-канале Apex Legends. Права на видео принадлежат EA.

Помимо этого, с выходом нового сезона в конце мая появится новая карта «Расколотая луна» и ряд других, менее важных обновлений.

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