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Гроссмейстер Ян Непомнящий объяснил, почему читы в играх опаснее допинга в спорте

Гроссмейстер Ян Непомнящий объяснил, почему читы в играх опаснее допинга в спорте
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Известный российский гроссмейстер Ян Непомнящий выпустил на своём YouTube-канале ролик о читерстве в онлайн-шахматах.

В первой части видео он сравнил допинг в спорте и читы в киберспортивных играх.

Как я понимаю, допинг даёт от 5% до 15% к нужному показателю — силе, выносливости, скорости. Читерство в играх не упирается в эти 15% — мне кажется, оно намного выше, от 60% до 99%.

Непомнящий также упомянул самые популярные читы в Dota 2 и Counter-Strike, дающие наибольшее преимущество игрокам.

Из того, что в последнее время популярно — возможность видеть варды соперника, его обзор карты, видеть куда и когда он делает телепорт. Можно одной кнопкой дать весь прокат Tinker или Invoker, что в обычной ситуации довольно сложно даже для опытного игрока. В СS это возможность видеть сквозь стену, aim-хак, дающий возможность попасть точно в голову, почти не целясь.

По мнению гроссмейстера, эффективность читов намного выше, чем допинга в традиционном спорте. Полностью посмотреть рассуждения Непомнящего, а также его мнение о нечестной игре в шахматы, можно в ролике ниже.

Видео доступно на YouTube-канале Ян Непомнящий. Права на видео принадлежат Яну Непомнящему.

Ранее Непомнящий выступал за топовые команды по первой «Доте», побеждая на топовых региональных ивентах серии ASUS Cup.

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