Гроссмейстер Ян Непомнящий объяснил, почему читы в играх опаснее допинга в спорте

Известный российский гроссмейстер Ян Непомнящий выпустил на своём YouTube-канале ролик о читерстве в онлайн-шахматах.
В первой части видео он сравнил допинг в спорте и читы в киберспортивных играх.
Как я понимаю, допинг даёт от 5% до 15% к нужному показателю — силе, выносливости, скорости. Читерство в играх не упирается в эти 15% — мне кажется, оно намного выше, от 60% до 99%.
Непомнящий также упомянул самые популярные читы в Dota 2 и Counter-Strike, дающие наибольшее преимущество игрокам.
Из того, что в последнее время популярно — возможность видеть варды соперника, его обзор карты, видеть куда и когда он делает телепорт. Можно одной кнопкой дать весь прокат Tinker или Invoker, что в обычной ситуации довольно сложно даже для опытного игрока. В СS это возможность видеть сквозь стену, aim-хак, дающий возможность попасть точно в голову, почти не целясь.
По мнению гроссмейстера, эффективность читов намного выше, чем допинга в традиционном спорте. Полностью посмотреть рассуждения Непомнящего, а также его мнение о нечестной игре в шахматы, можно в ролике ниже.
Видео доступно на YouTube-канале Ян Непомнящий. Права на видео принадлежат Яну Непомнящему.
Ранее Непомнящий выступал за топовые команды по первой «Доте», побеждая на топовых региональных ивентах серии ASUS Cup.