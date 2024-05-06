В России резко выросли продажи игровых ноутбуков и консолей

В апреле и начале мая россияне начали куда активнее покупать игровую электронику и периферию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на нескольких ритейлеров.

Так, продажи игровых ноутбуков на «Яндекс маркете» выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В re:Store подтвердили повышенный спрос на компьютеры, ноутбуки и игровую периферию вплоть до 12%.

Рост спроса на такую категорию устройств на 31% в годовом выражении подтвердил и представитель аналитического сервиса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД». По данным организации, в России также вырос спрос на игровые консоли — рост составил около 51%, а средний чек увеличился на 12%, до 25 050 рублей.

Собеседники «Ведомостей» полагают, что на рост спроса игровой техники повлияли майские праздники и относительно холодная весна. Многие геймеры предпочли остаться дома и провести выходные за играми.