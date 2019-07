Призовой фонд The International 2019 превысил $ 30 млн

На чемпионате мира The International по Dota 2 будет разыграно более $ 30 млн – призовой фонд турнира превысил эту планку и продолжает расти. На данный момент это крупнейший призовой фонд в истории киберспорта.



Конкуренцию The International 2019 мог составить Fortnite World Cup, который пройдёт в конце июля. Его призовой фонд составит $ 30 млн, и многие считали, что он окажется выше, чем на TI9. Однако чемпионат мира по Dota 2 продолжает оставаться турниром с самыми крупными призовыми в киберспорте.



The International 2019 пройдёт с 15 по 25 августа в Шанхае. За победу будут бороться 18 команд, в том числе Virtus.pro и Natus Vincere.