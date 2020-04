В Dota 2 вышел патч 7.25c. Ослаблены Snapfire и Wraith King

Valve выпустила обновление 7.25c для Dota 2. В игре были ослаблены некоторые герои и снижена регенерация здоровья от предметов, а также введены общие изменения.

Теперь, когда во время пика два игрока выбирают одинакового героя в раунде, вместо этого герой запрещается, а раунд начинается снова. Время на выбор героя в режиме All Pick уменьшено с 25 до 20 секунд.

Теперь Snapfire, достаточно популярная в нынешней мете, наносит своей способностью Firesnap Cookie на 20 единиц урона меньше. Показатель уменьшен с 90/160/230/300 до 70/140/210/280.

Базовый урон Wraith King снижен на 2, а время жизни скелетов Mortal Strike уменьшено в полтора раза: с 90 до 60 секунд.

Ястреб Beastmaster больше не препятствует появлению нейтральных крипов в лагерях.

Для предметов Headdress, Pipe of Insight, Mekansm регенерация здоровья была снижена с 2,5 до 2. Изменения коснулись и Helm of Dominator, Soul Ring, Ring of Regen, Ring of Tarrasque и Royal Jelly.

Владелец теперь всегда может атаковать собственные варды.

С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте игры.