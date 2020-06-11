Переиздание трилогии Mass Effect может состояться осенью 2020 года

Серия компьютерных игр Mass Effect в жанре action RPG, разработанных компанией BioWare и издаваемых Electronic Arts, может получить «ремастер» уже осенью этого года, сообщают анонимные источники датского портала GameReactor.
Сообщается, что ещё в начале года EA относились скептически к идеям различных перевыпусков игр, однако после неоправданных ожиданий от изданий некоторых частей других франшиз. На это повлиял и успех таких игр, как Call of Duty: Modern Warfare Remastered и Crash Bandicoot: Nsane Trilogy, который дал толчок к возможности переиздания других популярных в прошлом игр, к которым можно отнести и серию Mass Effect.
Идея EA Sports заключается в том, чтобы выпустить трилогию этой осенью в качестве замены для стандартных шутеров компании: Battlefield и Star Wars Battlefront.
Релиз первой части Mass Effect состоялся в мае 2008 года, тогда игра поразила множество игровых критиков, о чём и говорят 89 баллов из 100 и оценка 8,6 из 10 по данным портала Metacritic. Следующие две части не подвели ожидания и также набирали не менее 91 балла от экспертов. Однако выпущенное спустя 5 лет продолжение игры под названием «Andromeda» вышло достаточно скомканным и неожиданно неудовлетворило фанатов серии.
- 11 июня 2020
-
03:39
-
03:21
-
00:18
- 10 июня 2020
-
22:43
-
17:32
-
14:23
-
12:22
-
00:46
- 9 июня 2020
-
21:05
-
20:03
-
18:30
-
17:40
-
15:10
-
14:55
-
14:38
-
12:37
-
12:37
-
11:52
-
11:44
-
10:38
-
04:19
-
03:48
-
03:17
- 8 июня 2020
-
22:02
-
20:57
-
20:33
-
20:24
-
15:39
-
15:19
-
14:48
-
13:24
-
12:38
-
12:19
-
11:57
-
00:18