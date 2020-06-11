Переиздание трилогии Mass Effect может состояться осенью 2020 года

Серия компьютерных игр Mass Effect в жанре action RPG, разработанных компанией BioWare и издаваемых Electronic Arts, может получить «ремастер» уже осенью этого года, сообщают анонимные источники датского портала GameReactor.

Сообщается, что ещё в начале года EA относились скептически к идеям различных перевыпусков игр, однако после неоправданных ожиданий от изданий некоторых частей других франшиз. На это повлиял и успех таких игр, как Call of Duty: Modern Warfare Remastered и Crash Bandicoot: Nsane Trilogy, который дал толчок к возможности переиздания других популярных в прошлом игр, к которым можно отнести и серию Mass Effect.



Идея EA Sports заключается в том, чтобы выпустить трилогию этой осенью в качестве замены для стандартных шутеров компании: Battlefield и Star Wars Battlefront.



Релиз первой части Mass Effect состоялся в мае 2008 года, тогда игра поразила множество игровых критиков, о чём и говорят 89 баллов из 100 и оценка 8,6 из 10 по данным портала Metacritic. Следующие две части не подвели ожидания и также набирали не менее 91 балла от экспертов. Однако выпущенное спустя 5 лет продолжение игры под названием «Andromeda» вышло достаточно скомканным и неожиданно неудовлетворило фанатов серии.