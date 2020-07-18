Metacritic запретил пользователям оценивать игры, пока с релиза не пройдёт 36 часов
Агрегатор оценок Metacritic запретил пользователям ставить оценки играм, пока не пройдёт 36 часов после их релиза, сообщает GameSpot.
Это может быть связано с недавней ситуацией с игрой The Last of Us Part II. Сразу же после выхода новинки на её страничке на Metacritic пользователи начали оставлять в адрес игры огромное количество отрицательных отзывов. Понятно, что за столь малый промежуток времени никто из геймеров физически не мог пройти игру, так как для этого необходимо в среднем 20–30 часов.
Metacritic не скрывает, что запрет на выставление оценок в первые часы после выхода игр — это первый шаг, чтобы избежать ревью-бомбинга в будущем. При этом ресурс отрицает, что нововведение связано с какой-либо конкретной игрой.
The Last of Us Part II вошла в список самых высокооценённых игр года по версии Metacritic
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