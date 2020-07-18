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Metacritic запретил пользователям оценивать игры, пока с релиза не пройдёт 36 часов

Metacritic запретил пользователям оценивать игры, пока с релиза не пройдёт 36 часов
Киберспорт / Другие игры 0

Агрегатор оценок Metacritic запретил пользователям ставить оценки играм, пока не пройдёт 36 часов после их релиза, сообщает GameSpot.

Это может быть связано с недавней ситуацией с игрой The Last of Us Part II. Сразу же после выхода новинки на её страничке на Metacritic пользователи начали оставлять в адрес игры огромное количество отрицательных отзывов. Понятно, что за столь малый промежуток времени никто из геймеров физически не мог пройти игру, так как для этого необходимо в среднем 20–30 часов.

Metacritic не скрывает, что запрет на выставление оценок в первые часы после выхода игр — это первый шаг, чтобы избежать ревью-бомбинга в будущем. При этом ресурс отрицает, что нововведение связано с какой-либо конкретной игрой.

The Last of Us Part II вошла в список самых высокооценённых игр года по версии Metacritic

Источник: GameSpot

Автор: Елена Чистова

Заглавное фото: playstation.com

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