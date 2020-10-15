Бывший игрок NAVI по CS:GO объявил о возвращении на профессиональную сцену

Бывший игрок Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Иоанн Edward Сухарев сообщил, что принял решение вернуться на профессиональную сцену.

«Готов продолжить карьеру. Открыт для любых предложений со всего мира. Да здравствует Counter-Strike», — написал Edward на своей странице в "Твиттере".

Edward прекратил выступления за NAVI в мае 2019 года. После этого он несколько месяцев выступал за Winstrike на правах аренды, однако большую часть 2020 года провёл в инактиве, приняв участие всего в нескольких матчах.

32-летний Edward — один из самых титулованных игроков в СНГ, многократный чемпион мира и призёр мэйджоров по Counter-Strike: Global Offensive и Counter-Strike 1.6. За свою профессиональную карьеру заработал более $ 700 тыс.