Инсайдер показал первые живые фото всех версий iPhone 16

Авторитетный инсайдер Sonny Dickson опубликовал в Сети первый снимок с изображением реальных смартфонов линейки iPhone 16.

Судя по всему, дизайн устройства от Apple в этом году немного изменится — камеры базового iPhone 16 и iPhone 16 Plus расположены иначе, а версия Pro Max получила самый большой дисплей в истории (его диагональ составит 6'9 дюйма против 6'7 в этом году).

Фото: Gizmochina

При этом стоит отметить, что финальный дизайн iPhone утверждают летом, поэтому итоговая версия смартфона может немного измениться по сравнению с версией на фото.

Ранее инсайдеры сообщили, что новый iPhone 16 будет доступен в семи цветовых вариантах — вреди них будут синий, розовый, жёлтый, зелёный, чёрный, белый и фиолетовый.