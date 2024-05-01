LG выпустила игровой OLED-монитор UltraGear 45GS95QE c диагональю 45 дюймов

Компания LG выпустила свой новый флагманский игровой монитор — UltraGear 45GS95QE. Устройство уже поступило в продажу в Китае по цене в 9999 юаней (около 130 тысяч рублей). Когда оно доберётся до других стран, неизвестно.

Монитор получил 44,5-дюймовый OLED-экран с разрешением 3440×1440 пикселей при соотношении сторон 21:9 с кривизной 800R. Дисплей охватывает до 98,5% цветовой гаммы формата DCI-P3 с 10-битной глубиной цвета, поддержкой технологии HDR10 и может похвастаться матовым антибликовым покрытием.

Среди важных геймерских особенностей монитора — частота обновления экрана 240 Гц и время отклика в 0,03 мс. Устройство поддерживает технологии NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro для устранения разрывов экрана в играх без вертикальной синхронизации.