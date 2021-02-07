Смолов примет участие в турнире по Counter-Strike: Global Offensive

Нападающий «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов стал участником «Лиги звёзд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

7 февраля под никнеймом starsa1lor он сыграет в первом матче за футбольную команду Strikers. Сообщается, что его партнёрами по команде станут одноклубники Владислав IGNA*** Игнатьев, Виталий Karlione11 Лысцов, Владимир Дядя Вова Шолох и полузащитник столичного “Динамо” Андрей Mazur87 Мазурин.

Противостоять футболистам будет сборная смешанных единоборств MMA Hammers, в состав которой вошли Роман Гнездилов, Вадим Курило, Руслан Данченко, Андрей Поздин и Руслан Колонтаевский. Матч начнётся в 21:30 по московскому времени.