Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Смолов примет участие в турнире по Counter-Strike: Global Offensive

Смолов примет участие в турнире по Counter-Strike: Global Offensive
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Нападающий «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов стал участником «Лиги звёзд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

7 февраля под никнеймом starsa1lor он сыграет в первом матче за футбольную команду Strikers. Сообщается, что его партнёрами по команде станут одноклубники Владислав IGNA*** Игнатьев, Виталий Karlione11 Лысцов, Владимир Дядя Вова Шолох и полузащитник столичного “Динамо” Андрей Mazur87 Мазурин.

Противостоять футболистам будет сборная смешанных единоборств MMA Hammers, в состав которой вошли Роман Гнездилов, Вадим Курило, Руслан Данченко, Андрей Поздин и Руслан Колонтаевский. Матч начнётся в 21:30 по московскому времени.

Petr1k назвал трёх самых перспективных про-игроков в CS:GO из СНГ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021