Утёк постер неанонсированной Ghost Recon: Frontline — трейлер покажут вечером

В магазине Ubisoft появился постер неанонсированной Ghost Recon: Frontline, которую официально должны представить сегодня вечером на специальной трансляции в честь 20-летия бренда.
Никакой дополнительной информации о проекте не сообщается, кроме того, что до релиза пройдёт закрытое тестирование и после анонса откроется специальная форма для записи на него. Будем ждать подробностей.
На Reddit недавно появился слух о новой Ghost Recon, где сообщалось об отказе от открытого мира и возвращении к уровням-песочницам в стиле классических выпусков. Местом действия должен стать современный Вьетнам, а за разработку отвечает Ubisoft Paris. Звучит маловероятно, но уже вечером истина станет известна.
Последняя часть серии, Ghost Recon Breakpoint, оказалась провальной — да настолько, что после её выхода в Ubisoft начались масштабные перестановки. Теперь у каждого бренда собственные руководитель. До этого за утверждение всех релизов отвечал один человек.
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