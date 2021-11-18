Энтузиаст прошёл Skyrim c помощью удочки и зелий

Недавно появилось юбилейное издание «Скайрима», в состав которого вошли предметы из «Клуба творчества». С ними в игре появилось много новых видов оружия, заданий, брони и возможность рыбачить.

Энтузиаст под ником TheFogFrog смог пройти RPG с помощью удочки.

Во время прохождения и битв с боссами, в том числе с драконами, он использовал только удочку, различные зелья и помощь спутников. На видео показано, как в попытках одолеть сильных противников TheFogFrog постоянно умирал и начинал заново. В итоге ему всё же удалось убить Алдуина и завершить сюжет «Скайрима».

Пользователи в комментариях под роликом вдохновились таким прохождением, а некоторые заявили, что хотят устроить себе подобное испытание.

The Elder Scrolls 5: Skyrim доступна на ПК, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One и Xbox Series.