Звезду «Флэша» Эзру Миллера вновь арестовали. В этот раз он швырнул стул в человека

На днях звезда «Флэша» и «Фантастических тварей» Эзра Миллер попал в очередной скандальный инцидент. Актёр пришёл на закрытую ночную вечеринку на Гавайях, после чего его попросили уйти. Он разозлился и швырнул стул в 26-летнюю девушку, которая отделалась лишь царапиной на лбу. После этого артист всё же покинул вечеринку.

Через некоторое время его арестовала полиция и заключила под стражу. Чуть позже актёра всё-таки отпустили, однако расследование инцидента продолжается. Пока неясно, что именно ждёт Миллера в случае, если пострадавшая подаст на него в суд.

В конце марта актёр уже попадал в очень похожую ситуацию — тогда его арестовали за хулиганство. Тогда Миллер отделался лишь штрафом в $ 500, однако в этот раз всё может закончиться для него куда плачевнее.

Новость по теме Звезду «Флэша» Эзру Миллера арестовали за хулиганство в гавайском баре

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