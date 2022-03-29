Звезду «Флэша» Эзру Миллера арестовали за хулиганство в гавайском баре

В это воскресенье произошёл неприятный инцидент со звездой «Флэша» Эзрой Миллером. Актёр пришёл в бар на Гавайях и начал себя очень некультурно вести. В какой-то момент одна из посетительниц начала петь в караоке — её выступление Миллер очень громко ругал и освистывал. А затем даже отобрал у неё микрофон. Через некоторое время артист кинулся на другого человека, который просто играл в дартс.

Владелец бара несколько раз просил Миллера успокоиться, но его слова никак не подействовали на актёра. В результате он вызвал полицию, и артисту предъявили обвинения в домогательствах и нарушении общественного порядка. После этого актёр выплатил штраф в $ 500 и был освобождён под залог. Судя по всему, этим он и отделается.

Ближайшей картиной с Эзрой Миллером станут «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». В ней актёр сыграл роль Аурелиуса Дамблдора. Премьера фильма состоится 6 апреля, но не в России.

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