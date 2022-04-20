Это точно не мобильная игра? В Sonic Origins ожидается тонна доната

Сегодня SEGA объявила дату релиза сборника Sonic Origins, в который войдут классические игры про синего ежа. Вместе с датой выхода и трейлером разработчики опубликовали изображение с различными изданиями проекта.

Так, например, для классических игр без каких-либо дополнительных элементов достаточно приобрести стандартное издание, в которое войдёт сам тайтл. Если вы хотите получите весь новый контент, то понадобится приобрести Start Dash Pack, Premium Fun Pack и Classic Music Pack.

Издание VGC отметило, что Start Dash Pack — бесплатное дополнение, но для его активации нужно сделать предварительный заказ Sonic Origins.

Sonic Origins выйдет 23 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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