Продажи скандинавского выживача Valheim превысили 10 млн копий

Разработчики из Iron Gate Studio объявили, что общий тираж выживача Valheim превысил 10 млн копий. На это авторам потребовалось чуть больше года — проект вышел в раннем доступе Steam 2 февраля 2021 года.
Создатели поблагодарили игроков за поддержку и ещё раз напомнили, что на пике в игре находилось около 500 тыс. человек — невероятный результат для инди-игры. В данный момент у проекта более 295 тыс. отзывов от пользователей Steam — 95% из них положительные.
Авторы заявили, что продолжат поддерживать проект: ближайшее обновление «Туманные земли» добавит в игру новый биом и многое другое. Подробностями создатели поделятся ближе к релизу расширения.
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