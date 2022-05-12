От джаза до металла: главную музыкальную тему Elden Ring исполнили в 15 разных стилях

На Elden Ring обратили внимание не только миллионы геймеров по всему миру, но и по-настоящему талантливые люди. Музыкант Алекс Мукала настолько полюбил главную музыкальную тему из игры, что решил исполнить её в 15 разных стилях.

Для этого исполнитель расширил короткий трек приблизительно до двух минут и сыграл разные фрагменты в различных стилях: от металла до лоу-фай хип-хопа. Автор заявил, что из нескольких получившихся фрагментов он с удовольствием собрал бы полноценные композиции. Мукала отметил, что слышал пока далеко не весь саундтрек Elden Ring, так что фанаты наверняка увидят от него ещё не один невероятный перформанс.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!