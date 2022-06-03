Фанаты Соника негодуют от Sonic Frontiers

Фанаты Соника после первого показа геймплея Sonic Frontiers остались недовольны увиденным. На форумах многие жалуются, что мир выглядит пустым, а работы энтузиастов предлагают более насыщенные локации.
На Reddit некоторые игроки сообщили, что разочаровались в показе Sonic Frontiers из-за фанатских работ вроде Sonic GT. В них мир наполнен активностями, в то время как в предстоящей игре компании SEGA много пустых локаций, в которых нечего делать, считают пользователи.
Некоторые из нас разочарованы из-за планки, которую установили фанатские игры вроде этой.
Другие всё же считают, что пока рано критиковать разработчиков Sonic Frontiers и стоит дождаться релиза, чтобы самим попробовать игру. При этом фанаты напомнили, что в работах энтузиастов часто встречаются серьёзные ошибки.
Sonic Frontiers, первая часть серии с открытым миром, выйдет в конце года на ПК и консолях. SEGA рассчитывает на высокие оценки и продажи приключения.
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