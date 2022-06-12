Инсайдер раскрыл шоу Microsoft: много сюрпризов, очень много Starfield и Хидео Кодзима

Инсайдер Том Хендерсон провёл трансляцию, на которой поделился своими ожиданиями от грядущей вечером конференции Microsoft. Он не на 100% уверен во всём, поэтому к сведениям стоит относиться со скептицизмом.

Впрочем, как нам кажется, в целом всё сказанное им похоже на реальность. Не завышайте свои ожидания от шоу.

Хидео Кодзима будет на конференции, где расскажет о своей облачной игре для Xbox. Однако роликов не будет.

будет на конференции, где расскажет о своей облачной игре для Xbox. Однако роликов не будет. Покажут геймплей новой Forza Motorsport . Она выйдет в первой половине 2023 года.

. Она выйдет в первой половине 2023 года. Для Forza Horizon 5 анонсируют дополнение про Hot Wheels.

анонсируют дополнение про Hot Wheels. Около 20-25 минут уделят Starfield .

. Покажут две новые игры Bethesda — но это не блокбастеры.

— но это не блокбастеры. Покажут что-то неожиданное по Halo .

. В целом будет 20-30 игр.

В целом Хендерсон отмечает, что 2023 год будет очень хорошим для Xbox, а во время конференции будет немало сюрпризов. Общая тема почти каждой игры на мероприятии — сразу же в Xbox Game Pass.

Но давайте отмечу и то, чего не покажут на мероприятии — по крайней мере, по данным инсайдера: