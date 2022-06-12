Инсайдер раскрыл шоу Microsoft: много сюрпризов, очень много Starfield и Хидео Кодзима
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Инсайдер Том Хендерсон провёл трансляцию, на которой поделился своими ожиданиями от грядущей вечером конференции Microsoft. Он не на 100% уверен во всём, поэтому к сведениям стоит относиться со скептицизмом.
Впрочем, как нам кажется, в целом всё сказанное им похоже на реальность. Не завышайте свои ожидания от шоу.
- Хидео Кодзима будет на конференции, где расскажет о своей облачной игре для Xbox. Однако роликов не будет.
- Покажут геймплей новой Forza Motorsport. Она выйдет в первой половине 2023 года.
- Для Forza Horizon 5 анонсируют дополнение про Hot Wheels.
- Около 20-25 минут уделят Starfield.
- Покажут две новые игры Bethesda — но это не блокбастеры.
- Покажут что-то неожиданное по Halo.
- В целом будет 20-30 игр.
В целом Хендерсон отмечает, что 2023 год будет очень хорошим для Xbox, а во время конференции будет немало сюрпризов. Общая тема почти каждой игры на мероприятии — сразу же в Xbox Game Pass.
Но давайте отмечу и то, чего не покажут на мероприятии — по крайней мере, по данным инсайдера:
- Gears of War не будет.
- Dead Island 2 не будет, но в целом показ должен состояться скоро.
- Avowed (RPG от Obsidian) не будет.
- EA и Ubisoft не появятся на шоу.
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