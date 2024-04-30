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Расписание игр ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 на 30 апреля

Сегодня, 30 апреля, начинается вторая половина групповой стадии турнира ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

Групповая стадия ESL Pro League Season 19 продолжится матчами групп C и D. В рамках седьмого игрового дня чемпионата по Counter-Strike 2 состоятся дебютные матчи второй половины участников на турнире.

14:30. Группа С, MOUZ (Европа) — Bad News Kangaroos (Австралия);

14:30. Группа С, GamerLegion (Европа) — ENCE (Польша);

17:30. Группа D, Complexity Gaming (США) — Pera Esports (Европа);

17:30. Группа D, HEROIC (Дания) — Ninjas in Pyjamas (Европа);

20:30. Группа С, FURIA Esports (Бразилия) — Team Liquid (Европа);

20:30. Группа C, FORZE Esports (Россия) — Monte (Украина).

По итогам всех матчей групп A и B в плей-офф ESL Pro League Season 19 такие команды, как Astralis, 3DMAX, FaZe Clan, Virtus.pro, Team Vitality, The MongolZ, Betboom Team и G2 Esports.