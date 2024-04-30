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«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи выйдет в цифре уже 10 мая

«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи выйдет в цифре уже 10 мая
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Новая экшен-комедия Гая Ричи под названием «Министерство неджентльменских дел» появится в Сети уже 10 мая, о чём сообщают СМИ.

Цифровая премьера новинки от режиссёра «Большого куша» и «Джентльменов» состоится менее чем через месяц после премьеры в кинотеатрах. В России фильм можно будет посмотреть на «Кинопоиске», хотя ранее платформа опровергала информацию о релизе 10 мая.

«Министерство неджентльменских дел» рассказывает о секретном британском проекте в годы Второй мировой войны — спецагенты должны прорваться в тыл врага и разрушить неприятеля изнутри, в том числе используя грязные методы.

Главные роли в фильме исполнили Генри Кавилл («Ведьмак»), Алан Ричсон («Ричер»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») и Тиль Швайгер («Достучаться до небес»).

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