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Звезда «Большого Лебовски» Джефф Бриджес сыграет в «Троне 3» с Джаредом Лето

Звезда «Большого Лебовски» Джефф Бриджес сыграет в «Троне 3» с Джаредом Лето
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Американский актёр Джефф Бриджес подтвердил, что совсем скоро он приступит к съёмкам фильма «Трон: Арес». Об этом звезда «Большого Лебовски» и прошлых двух частей серии рассказал в подкасте Film Comment.

Бриджес заявил, что это произойдёт уже в субботу. В этот день он присоединится к Джареду Лето, который сыграет в ленте главную роль. В кого именно перевоплотится Бриджес, неизвестно.

В эту субботу я отправляюсь играть роль в третьей части «Трона». Джаред Лето — звезда третьего фильма. Мне очень хочется поработать с ним, я восхищаюсь его работой.

Подробности сюжета «Трона 3» пока не раскрываются. Известно, что история будет крутиться вокруг программы, которая попадает в реальный мир, и солдата, который окажется в цифровой вселенной. Премьера фильма «Трон: Арес» ожидается 10 октября 2025 года.

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