Перечень карт с Dust2 появится на турнирах BetBoom Dacha Belgrade и IEM Dallas 2024 по CS2

Стали известны первые топ-турниры по Counter-Strike 2, где будет использован список карт с Dust2 вместо Overpass. Информация об этом появилась на портале HLTV.

Как сообщается в источнике, турнирные операторы, которые проведут чемпионаты BetBoom Dacha Belgrade 2024 и Intel Extreme Masters Dallas 2024 по Counter-Strike 2, рассказали, что эти соревнования станут первыми на тир-1 уровне, где будет использован новый «маппул» с Dust2 вместо Overpass.

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Турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 с призовым фондом $ 500 тыс. пройдёт в LAN-формате с 14-го по 19 мая в Белграде, Сербия. Что касается IEM Dallas 2024, соревнование за $ 250 тыс. состоится в Далласе, США, в период с 27 мая по 2 июня.

В ночь с 25-го на 26 апреля Valve выпустила обновление для Counter-Strike 2, в котором изменила турнирный перечень карт, убрав Overpass и добавив Dust2.