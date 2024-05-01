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Для «Смуты» вышел крупный патч с исправлением багов и анимаций в кат-сценах

Для «Смуты» вышел крупный патч с исправлением багов и анимаций в кат-сценах
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Студия Cyberia Nova выпустила новый патч под версией 1.0.4 для игры «Смута». Апдейт уже доступен всем владельцам игры на платформе VK Play.

Обновление в первую очередь направлено на исправление багов — авторы устранили множество ошибок и вылетов в различных квестах. Разработчики также улучшили звук, устранили прерывание речи персонажей и доработали анимации лиц в кат-сценах.

Вместе с патчем из игры удалили исторически неверные модели, устранили ошибки с коллизиями и обновили интерфейс в некоторых сценах. С полным списком изменений патча 1.0.4 можно ознакомиться в официальном материале в группе VK.

Тем временем в Cyberia Nova обещают и дальше поддерживать «Смуту», исправляя ошибки и внося в игру другие изменения. Ранее авторы поделились конкретными деталями грядущих патчей.

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