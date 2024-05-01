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Дэдпул и Росомаха — на новом кадре из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Дэдпул и Росомаха — на новом кадре из фильма «Дэдпул и Росомаха»
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Студия Marvel Studios продолжает делиться промоматериалами фильма «Дэдпул и Росомаха». Компания опубликовала новый кадр из грядущего фильма, на котором запечатлены главные герои — они пристальным взглядом смотрят на что-то вдалеке.

«Дэдпул и Росомаха» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой. «Дэдпул 3» будет единственным фильмом Marvel в 2024 году.

Премьера «Дэдпула и Росомахи» состоится 26 июля в кинотеатрах по всему миру. К главной роли вернётся Райан Рейнольдс, а Росомаху вновь сыграет Хью Джекман. Для понимания сюжета ленты зрителям не нужно будет знать сюжет предыдущих 33 картин Marvel.

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