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Вышел новый трейлер мультсериала «Звёздные войны: Сказания об Империи»

Вышел новый трейлер мультсериала «Сказания об Империи» по «Звёздным войнам»
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Компания Disney опубликовала новое короткое видео, посвящённое скорому релизу анимационного мультсериала сериала «Звёздные войны: Сказания об Империи».

Премьера намечена на 4 мая, это будет шесть короткометражных историй в качестве ответвления «Сказаний о джедаях». Судя по трейлеру, в мультсериале появятся Дарт Вейдер, генерал Гривус, а также новые персонажи.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

Сюжет расскажет о двух воинах, которые идут разными путями — пока юная девушка горит жаждой мести, бывший джедай пытается выжить в новых реалиях галактики.

Режиссёром «Звёздных войн: Сказаний об Империи» стал Дейв Филони, который работал над «Войнами клонов» и «Мандалорцем». Исполнительными продюсерами выступили Афина Иветт Портильо и Кэрри Бек.

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Вышел трейлер мультсериала «Сказания об Империи» по «Звёздным войнам»
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