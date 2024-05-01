GTX 1070, Windows 11 и SSD: минимальные системные требования Hellblade 2

Британская студия Ninja Theory опубликовала минимальные системные требования игры Hellblade 2 — продолжения знаменитого экшена от третьего лица про воительницу Сенуа. Для запуска проекта понадобится компьютер с процессором Intel Core i5-8400 и видеокартой не слабее NVIDIA GeForce GTX 1070, а также 16 ГБ оперативной памяти и обязательным наличием SSD-диска.

Интересно, что студия указала в минимальных требованиях Windows 11, хотя игра наверняка запустится на куда более популярной Windows 10. Когда разработчики огласят рекомендуемые требования, неизвестно.

Минимальные системные требования Hellblade 2

Операционная система : Windows 11

: Windows 11 Процессор : Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600 Видеокарта : NVIDIA GeForce GTX 1070, AMD RX 5700 или Intel Arc A580

: NVIDIA GeForce GTX 1070, AMD RX 5700 или Intel Arc A580 Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Место на диске: 70 ГБ SSD.

Релиз Hellblade 2 состоится 21 мая на ПК (в Steam и Microsoft Store) и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass, в том числе на русском языке. Проект появится только на цифровых прилавках, диски печатать не планируют.