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«Фоллаут» стал вторым самым успешным сериалом Amazon после «Властелина колец»

«Фоллаут» стал вторым самым успешным сериалом Amazon после «Властелина колец»
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Онлайн-кинотеатр Amazon раскрыл статистику популярности сериала «Фоллаут», вышедшего в середине апреля в сервисе Prime Video. За первые 16 дней шоу посмотрели более 65 млн зрителей — это лучший результат в истории компании после запуска сериала «Властелин колец: Кольца власти» в 2022 году. Проект по вселенной Джона Толкина тогда собрал вокруг себе аудиторию примерно в 100 млн человек.

«Фоллаут» также показал впечатляющие внутренние цифры для Amazon. Так, шоу стало самым просматриваемым сериалом в истории онлайн-кинотеатра среди аудитории в возрасте 18-34 лет. При этом 60% от общего числа просмотров приходятся на зрителей за пределами США и Канады.

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел 11 апреля в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Шоу уже продлили на второй сезон, который планирует снимать в Калифорнии вместо Нью-Йорка и Нью-Джерси.

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