Tomb Raider и Brothers: A Tale of Two Sons станут бесплатными в Game Pass в мае

Microsoft раскрыла список игр, которые в ближайшее время станут доступны владельцам подписки Game Pass на Xbox и ПК.

Всего библиотеку пополнят пять игр, включая переиздание Tomb Rider и Brothers: A Tale of Two Sons, а также новинку Little Kitty, Big City — инди-проект про приключения кошки в большом городе, который будет доступен в Game Pass в день рализа.

Какие игры добавят в Game Pass сегодня и в начале мая

Have A Nice Death (Xbox и ПК) — 30 апреля

Tomb Raider: Definitive Edition — 2 мая

Kona II: Brume — 7 мая

Little Kitty, Big City — 8 мая

Brothers: A Tale of Two Sons — 14 мая

Фото: Microsoft

Вместе с этим 15 мая из Game Pass пропадут восемь игр — Eastern Exorcist, Eiyuden Chronicle Rising, Fuga: Melodies of Steel 2, Ghostlore, Just Cause 4 Reloaded, Norco, SD Gundam Battle Alliance и Supraland Six Inches Under.