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TikTok начал обходить ограничения оплаты App Store на iPhone

TikTok начал обходить ограничения оплаты App Store на iPhone
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В конце апреля приложение TikTok на iOS начало предлагать пользователям приобрести монеты на официальном сайте — в обход комиссии Apple. О соответствующем уведомлении сообщили некоторые юзеры видеосервиса, которые ранее уже покупали монеты внутри программы.

Так, покупка монет на официальном сайте TikTok обходится несколько дешевле, чем внутри приложения, из-за комиссии в 30% от Apple. Например, 1400 монет на сайте обойдутся в $ 14,8 — в самой программе 1120 монет обойдутся даже дороже, в $ 16,99.

Предложение купить монеты TikTok на официальном сайте по сниженной цене

Предложение купить монеты TikTok на официальном сайте по сниженной цене

Фото: TikTok

Интересно, что ранее за похожую схему с покупкой внутриигровой валюты на официальном сайте Apple удалила из магазина App Store королевскую битву Fortnite — одну из самых популярных игр платформы. Будут ли применены похожие санкции к TikTok, пока неясно.

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