Шоу СтримАрена с Дмитрием Lixxx, Вудушом и другими звёздами Twitch пройдёт 3–4 мая

Киберспортивная студия RuHub анонсировала второе шоу серии СтримАрена — большой ивент с популярными стримерами пройдёт 3 и 4 мая на канале Дмитрия LIxxx Лиханова (1,4 млн подписчиков на Twitch).

Эфир будет оформлен в концепте эпохи 20-30-х годов ХХ века с дерзким джазом и противостоянием двух банд — одну возглавит Ликс, а вторую Александр VooDooSh Шальчинов. По задумке они будут сражаться за статус самого самого влиятельного стримерского синдиката.

Помимо них, на трансляции можно будет увидеть более 20 звёзд русскоязычного Twitch: среди них SNAILKICK, dinablin, ekatze007, guit88man, morphe_ya и другие топовые стримеры. В программу ивента войдут различные игры, шоу-матчи, аттракционы и так далее.