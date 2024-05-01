Assassin’s Creed Mirage выйдет на iPhone 15 Pro и iPad уже 6 июня

Компания Ubisoft объявила окончательную дату релиза Assassin’s Creed Mirage на iPhone 15 Pro и iPad. Релиз последней на данный момент части серии на мобильных платформах Apple состоится 6 июня. Порт будет поддерживать сенсорное управление устройств, геймпады и облачные сохранения.

Фото: Ubisoft

Пользователи iPhone 15 Pro, iPad Air и Pro с чипом M1 или новее смогут сыграть в Mirage полностью бесплатно в течение 90 минут. После этого они смогут приобрести полную версию игры за $ 50 — столько же она сейчас стоит на ПК и консолях.

Assassin’s Creed Mirage станет уже четвёртым крупным проектом, вышедшем на последних устройствах Apple. Ранее на iPhone 15 Pro и Mac также вышли ремейк Resident Evil 4, Resident Evil 8 и Death Stranding Хидео Кодзимы.