Появились первый геймплей и детали inZOI, симулятора жизни в духе The Sims от авторов PUBG

Корейский разработчик игр Krafton, известный благодаря работе над «королевской битвой» PUBG и рядом других проектов, раскрыл первые детали своего симулятора жизни inZoi.

Игра будет напоминать The Sims, но будет более проработана и графически детализирована. Так, персонажи смогут передвигаться по городу на автомобиле и строить между собой очень глубокие взаимоотношения.

Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат Krafton.

В inZoi также будет система кармы, которая будет запоминать действия персонажа и влиять на происходящие в будущем события.

Точная дата выхода корейского аналога The Sims пока неизвестна. При этом Krafton сообщила, что вернётся с новостями о проекте уже в мае.