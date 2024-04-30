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Вышел финальный трейлер «Королевства планеты обезьян» — премьера 10 мая

Вышел финальный трейлер «Королевства планеты обезьян» — премьера 10 мая
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Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала финальный трейлер фильма «Королевство планеты обезьян». В небольшом ролике показали завязку будущей ленты и напомнили дату премьеры — 10 мая.

Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Studios. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

События новой картины развернутся через несколько поколений после восстания Цезаря, которое было показано в трилогии с Энди Сёркисом. По сюжету фильма люди одичали, а среди животных началась междоусобная война из-за лидера Проксимуса, который стремится поработить другие кланы в поисках последних следов человеческих технологий. Тем временем молодой шимпанзе Ноа отправляется в опасное путешествие вместе с девушкой по имени Мэй, чтобы изменить дальнейшую судьбу как обезьян, так и людей.

В новой картине сыграли звезда «Ведьмака» Фрейя Аллан, звезда «Бесстыжих» Уильям Х. Мэйси и многие другие. Режиссёром будущего фильма выступил Уэс Болл, известный по трилогии «Бегущий в лабиринте».

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