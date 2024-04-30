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В домашнем релизе «Королевства планеты обезьян» будут оригинальные кадры без графики

В домашнем релизе «Королевства планеты обезьян» будут оригинальные кадры без графики
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В полноценный домашний релиз фантастического фильма «Королевство планеты обезьян» войдёт полная версия картины с оригинальными кадрами.

Об этом рассказал во время интервью режиссёр ленты Уэс Болл. По задумке зрители смогут увидеть, как выглядел съёмочный процесс до графической обработки — актёры предстанут на кадрах в мо-кап костюмах для захвата движений.

Видео доступно на YouTube-канале Ape Nation. Права на видео принадлежат Ape Nation.

Премьера четвёртого фильма в рамках перезапуска «Планеты обезьян» намечена на 10 мая. По сюжету новой части франшизы, люди одичали, а среди животных началась новая междоусобная война из-за лидера Проксимуса, который стремится поработить другие кланы в поисках последних следов человеческих технологий.

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