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«Я стал пародией на самого себя». Крис Хемсворт не может простить себе провал «Тора 4»

«Я стал пародией на самого себя». Крис Хемсворт не может простить себе провал «Тора 4»
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Исполнитель роли Тора в киновселенной Marvel Крис Хемсворт в недавнем интервью вновь вспомнил провал четвёртой части фильма про своего персонажа — «Тор: Любовь и Гром».

Австралийский актёр признал, что благодарен судьбе за эту роль, но в «Торе 4» не показал то, что было нужно.

Меня увлекли импровизация и дурачество, и я стал пародией на самого себя. Я не справился.

Хемсворт также отметил, что в это время считал своего героя не таким ярким на фоне остальных персонажей Marvel.

Я читал реплики всех остальных и говорил: «О, у них есть вещи покруче, им веселее. А что делает мой персонаж?» Всегда было примерно так: «Ты в парике. У тебя есть мышцы. У тебя есть костюм. Где молния?»

Кроме того, актёр отметил, что образ Тора создал из него звезду боевиков с мускулами, из-за чего ему было трудно получить более серьёзные роли. Хемсворт считает, что двигался не в том направлении, и ему требовался перерыв.

Я так долго пытался добиться успеха и построить эту карьеру через мускулы, что оказался измотан. Я снимался во всём подряд, ездил в пресс-туры, всё это с женой и тремя детьми… а потом ты обнаруживаешь, что этого мало. Почему я снимаюсь в этом фильме? Почему этот режиссёр меня не позвал, почему меня не рассматривают на эту роль? Почему мне не позвонят Скорсезе или Тарантино? Я начал воспринимать все это слишком серьёзно.
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