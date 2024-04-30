Тактический шутер Gray Zone Warfare в духе «Таркова» вышел в раннем доступе в Steam

В Steam стал доступен для покупки многопользовательский шутер Gray Zone Warfare от студии MADFINGER.

По стилю и механикам игра напоминает Escape from Tarkov — главный упор делается на реализм и тактику, а игроки смогут проверить свои умения как против ботов, так и против реальных игроков в открытом мире.

Видео доступно на YouTube-канале MADFINGER Games. Права на видео принадлежат MADFINGER.

На текущий момент игра вышла в раннем доступе, что предполагает масштабные изменения и доработки. Сами авторы представили широкий список планов на будущее, включая сезонные события, динамическую смену погоды и расширение текущих геймплейных механик.

Игра доступна для покупки в российском Steam. Цена стандартного издания составляет 1200 рублей, версия со всеми апгрейдами обойдётся в 2288 рублей.