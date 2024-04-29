Первую серию «Наклза» бесплатно выпустили на YouTube — смотреть можно и в России

29 апреля кинокомпания Paramount Pictures неожиданно выпустила первую серию «Наклза» бесплатно на YouTube. Удивительно, но эпизод доступен для просмотра и зрителям из России, хотя обычно такие премьеры получают региональные ограничения.
Видео доступно на YouTube-канале Paramount+ Global. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.
Согласно синопсису Наклз становится наставником Уэйда Уиппла, помощника шерифа, и учит его быть настоящим воином. Наклза озвучил Идрис Эльба («Захваченный рейс», «Форсаж: Хоббс и Шоу»). Постановщиками шоу выступили Джефф Фаулер, Гед Райт, Брэндон Трост, Йорма Такконе и Кэрол Бенкер.
Премьера сериала «Наклз» состоялась 26 апреля в стриминговом сервисе Paramount Plus. В первый сезон вошло шесть эпизодов.