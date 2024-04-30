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Дмитрий Hooch Богданов рассказал, что начал тренировать Cloud9 по Counter-Strike 2

Дмитрий Hooch Богданов рассказал, что начал тренировать Cloud9 по Counter-Strike 2
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Бывший киберспортсмен и тренер Дмитрий Hooch Богданов подтвердил слухи о том, что начал работать с составом Cloud9 по Counter-Strike 2.

Экс-наставник Winstrike, Entropiq и Aurora Gaming при этом отметил, что является лишь помощником тренера, а не полностью заменит Константина Groove Пикинера.

Грув попросил меня помочь, и я буду консультировать Cloud9 до конца сезона. Не могу сказать больше — пока я просто пытаюсь помочь им решить их проблемы.

Ранее российский состав Cloud9 покинули три игрока — сначала electronic перешёл в Virtus.pro, а затем Perfecto и Hobbit были выставлены на трансфер. Сейчас в ростере остались только Boombl4 и Ax1Le, а также главный тренер — новую команду будут строить вокруг них.

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