Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Fallout 3 неправильно светит солнце из-за ошибки в одном символе кода

В Fallout 3 неправильно светит солнце из-за ошибки в одном символе кода
Комментарии

Один из фанатов вселенной Fallout обратил внимание на забавную ошибку в третьей части игры, которая появилась из-за одного забытого символа и остаётся в игре уже более 15 лет.

Так, в Fallout 3 солнце светит в неверном направлении. Подобный изъян в игре возник из-за того, что разработчик пропустил в коде символ «-», ось Y не инвертируется должным образом, а фактический источник света оказался смещён.

Фото: Reddit

Энтузиасты быстро исправили нужную часть кода и выпустили решение в виде модифицикации, которая доступна для загрузки на площадке NexusMode.

Ранее в Microsoft задумались о скором релизе новой части Fallout на фоне успешной премьеры одноимённого сериала по франшизе. Однако Fallout 5 выйдет не ранее 2030 года.

Материалы по теме
Видео
Microsoft хочет скорее выпустить Fallout 5 из-за успеха сериала — инсайдер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android