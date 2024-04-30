В Fallout 3 неправильно светит солнце из-за ошибки в одном символе кода

Один из фанатов вселенной Fallout обратил внимание на забавную ошибку в третьей части игры, которая появилась из-за одного забытого символа и остаётся в игре уже более 15 лет.

Так, в Fallout 3 солнце светит в неверном направлении. Подобный изъян в игре возник из-за того, что разработчик пропустил в коде символ «-», ось Y не инвертируется должным образом, а фактический источник света оказался смещён.

Фото: Reddit

Энтузиасты быстро исправили нужную часть кода и выпустили решение в виде модифицикации, которая доступна для загрузки на площадке NexusMode.

Ранее в Microsoft задумались о скором релизе новой части Fallout на фоне успешной премьеры одноимённого сериала по франшизе. Однако Fallout 5 выйдет не ранее 2030 года.