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Четвёртый сезон в Diablo 4 стартует 14 мая — это крупнейший апдейт с релиза игры

Четвёртый сезон в Diablo 4 стартует 14 мая — это крупнейший апдейт с релиза игры
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Компания Blizzard представила четвёртый сезон поддержки Diablo 4 под названием «Возрождённая добыча». Он стартует вечером 14 мая — разработчики называют апдейт крупнейшим со времён релиза.

В четвёртом сезоне авторы внесут множество изменений в предметы. Так, количество свойств предметов уменьшится: до трёх у легендарных вещей и до двух – у редких. Показатели этих свойств при этом усилят, а общей добычи станет меньше, чем раньше.

Разработчики также добавят в Diablo 4 механику закаливания предметов, она позволит наделять их мощными свойствами. Для закаливания игрокам необходимо будет сперва найти специальные ремесленные руководства. Оружие тоже можно будет усилить с помощью механики обработки — каждый четвёртый уровень прокачки значительно улучшит ту или иную его характеристику.

Наконец, Blizzard доработает эндгейм-контент для персонажей высоких уровней. Механику Адского натиска серьёзно расширят и улучшат, а в игре также появится Яма мастеров — аналог великих порталов из Diablo 3. В этом режиме необходимо отправиться в подземелье и убить как можно больше монстров за отведённое время, чтобы призвать босса. В Яме мастеров будет 200 уровней.

С выходом «Возрождённой добычи» в игру также добавят новый сезонный пропуск и многое другое. Ознакомиться со всеми изменениями большого патча можно на официальном сайте игры на русском языке.

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