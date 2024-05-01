Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание игр ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 на 1 мая

Расписание игр ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 на 1 мая
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 мая, продолжается групповая стадия турнира ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

В рамках восьмого игрового дня чемпионата по Counter-Strike 2 свой дебютный матч на турнире проведёт Natus Vincere, а российская FORZE Esports, ранее проигравшая свою первую серию на соревновании, попробует одолеть бразильскую FURIA Esports.

  • 14:30. Группа D, верхняя сетка, BIG (Германия) — BOSS (США)
  • 14:30. Группа D, верхняя сетка, FlyQuest (Австралия) — Natus Vincere (Украина)
  • 17:30. Группа C, верхняя сетка, MOUZ (Европа) — GamerLegion (Европа)
  • 17:30. Группа C, нижняя сетка, Bad News Kangaroos (Австралия) — ENCE (Польша)
  • 20:30. Группа C, верхняя сетка, Team Liquid (Европа) — Monte (Украина)
  • 20:30. Группа C, нижняя сетка, FURIA Esports (Бразилия) — FORZE Esports (Россия)

Ранее в плей-офф ESL Pro League Season 19 прошли такие российские команды, как BetBoom Team и Virtus.pro.

Материалы по теме
Российская Virtus.pro прошла в плей-офф ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2
Российская BetBoom Team прошла в плей-офф ESL Pro League S19 по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android