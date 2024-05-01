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Расписание игр ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 на 1 мая

Сегодня, 1 мая, продолжается групповая стадия турнира ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

В рамках восьмого игрового дня чемпионата по Counter-Strike 2 свой дебютный матч на турнире проведёт Natus Vincere, а российская FORZE Esports, ранее проигравшая свою первую серию на соревновании, попробует одолеть бразильскую FURIA Esports.

14:30. Группа D, верхняя сетка, BIG (Германия) — BOSS (США)

14:30. Группа D, верхняя сетка, FlyQuest (Австралия) — Natus Vincere (Украина)

17:30. Группа C, верхняя сетка, MOUZ (Европа) — GamerLegion (Европа)

17:30. Группа C, нижняя сетка, Bad News Kangaroos (Австралия) — ENCE (Польша)

20:30. Группа C, верхняя сетка, Team Liquid (Европа) — Monte (Украина)

20:30. Группа C, нижняя сетка, FURIA Esports (Бразилия) — FORZE Esports (Россия)

Ранее в плей-офф ESL Pro League Season 19 прошли такие российские команды, как BetBoom Team и Virtus.pro.