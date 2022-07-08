В Roblox появился сервер SuperCity с красотами из России

В Roblox появился отечественный проект SuperCity — в нём собраны достопримечательности разных мегаполисов России. В виртуальной реальности уже есть здания Москвы, Казани, Владивостока, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Сочи и других. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
В SuperCity игроки смогут проявить себя в роли активного гражданина, муниципального депутата, лидера общественного мнения или мэра. Если правильно развивать свой город и его экономику, оберегать исторические объекты, гордиться своей культурой, защищать права и свободы жителей, то можно заработать рейтинг и стать мэром.
Сложность игровых заданий нарастает по мере прокачки персонажа: если на старте достаточно сделать свой двор чистым, убрав мусор, то в дальнейшем предстоит обеспечивать связь 5G, участвовать в тушении лесных пожаров, помогать жителям соседних городов и даже строить космодром. Погрузиться в сервер SuperCity можно по этой ссылке.
Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, позволяющая пользователям играть в созданные другими людьми игры и разрабатывать свои собственные. Платформа содержит проекты множества жанров: от гонок до головоломок. Аудитория игры превышает 217 млн пользователей.
Скриншоты
- 8 июля 2022
-
14:47
-
14:47
-
14:42
-
14:11
-
14:10
-
13:31
-
13:31
-
13:19
-
13:02
-
12:37
-
12:31
-
12:06
-
11:24
-
11:00
-
10:51
-
10:41
-
09:49
-
01:04
- 7 июля 2022
-
22:38
-
21:43
-
21:33
-
21:02
-
20:50
-
20:18
-
19:53
-
19:45
-
19:43
-
19:20
-
19:14
-
18:48
-
18:10
-
17:55
-
17:24
-
17:13
-
16:58