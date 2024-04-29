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Легендарный телефон Nokia 3310 перевыпустят спустя 25 лет

Легендарный телефон Nokia 3310 перевыпустят спустя 25 лет
Аудио-версия:
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Недавно стало известно, что компания HMD Global собирается перевыпустить легендарный телефон Nokia 3310 — в этом году ему исполнилось 25 лет. Пока официального анонса не последовало, однако упоминание обновлённой версии устройства внимательные пользователи нашли в утёкшем рекламном постере.

Фото: Nokia

Судя по изображению, телефон выйдет в синей расцветке. Причём сразу бросается в глаза, что на задней крышке расположена камера, который не было в оригинальной модели. Также девайс получит поддержку 4G, Bluetooth и будет обладать «большим временем» автономной работы.

С точки зрения дизайна телефон стал приближен к внешнему виду Nokia 6310. Другие технические подробности пока не раскрываются. Ко всему прочему, на Nokia 3310 (2024) пользователи смогут сыграть в ту самую «Змейку».

Дата начала продаж и стоимость телефона пока не раскрываются.

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