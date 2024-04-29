В Дубае пройдёт турнир по Hearthstone Battlegrounds с призовым фондом $ 25 тыс.

Анонсирован турнир BetBoom Classic: Hearthstone Battleground с призовым фондом $ 25 тыс. Соревнование пройдёт в LAN-формате с 3-го по 5 мая 2024 года в Дубае, ОАЭ.

В рамках чемпионата участники будут бороться в режиме игры Hearthstone под названием «Поля сражений». Всего на турнире выступят 24 участника, среди которых есть такие известные стримеры, как Владислав SilverName Синотов, Алексей Iner Бакуменко, Владимир Vovapain Толмачев, Алексей Pch3lk1n Пчёлкин и Саркис Sinedd92 Симонян.

Комментировать матчи соревнования будут Ярослав NS Кузнецов и Сергей LenaGol0vach, которые известны по трансляциям, посвящённым Dota 2.

BetBoom Classic — это серия профессиональных турниров по киберспортивным дисциплинам, утратившим свою популярность. Ранее организаторы соревнований провели чемпионат по WarCraft 3 Reforged, где первое место занял Сюй Fortitude Юйсин из Китая.