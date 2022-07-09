ZETA DIVISION с двумя россиянами вышла в верхнюю сетку чемпионата мира по Apex Legends
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Японская команда ZETA DIVISION, в состав которой входят два игрока из России и один белорус, успешно преодолела барьер группового этапа. По итогам первой стадии трио Кирилла 9impulse Костива заработало место в верхней сетке Apex Legends Global Series: Championship 2022.
ZETA набрала 129 очков и заняла 17 место в общем зачёте. Российская команда FA Kitties с 90 баллами осталась лишь на 23-м месте и уже сегодня сыграет в матчах на вылет — чтобы продолжить выступление на чемпионате мира, нужно будет войти в десятку лучших.
Чемпионат мира Apex Legends Global Series: Championship 2022 проходит с 7 по 10 июля в США. Призовой фонд турнира составляет $ 2 млн, которые разыграют 40 лучших коллективов из всех основных регионов.
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