ZETA DIVISION с двумя россиянами вышла в верхнюю сетку чемпионата мира по Apex Legends

Японская команда ZETA DIVISION, в состав которой входят два игрока из России и один белорус, успешно преодолела барьер группового этапа. По итогам первой стадии трио Кирилла 9impulse Костива заработало место в верхней сетке Apex Legends Global Series: Championship 2022.

ZETA набрала 129 очков и заняла 17 место в общем зачёте. Российская команда FA Kitties с 90 баллами осталась лишь на 23-м месте и уже сегодня сыграет в матчах на вылет — чтобы продолжить выступление на чемпионате мира, нужно будет войти в десятку лучших.

Чемпионат мира Apex Legends Global Series: Championship 2022 проходит с 7 по 10 июля в США. Призовой фонд турнира составляет $ 2 млн, которые разыграют 40 лучших коллективов из всех основных регионов.