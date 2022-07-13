СМИ: Virtus.pro и Team Spirit могут открыть вторые составы по Dota 2

Сразу два киберспортивных клуба из России планируют открыть молодёжные составы по Dota 2. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Metaratings.
По данным журналистов, сейчас организации Virtus.pro и Team Spirit рассматривают различные варианты, одна из команд может объявить об открытии второго ростера по этой дисциплине уже в ближайшее время. В Team Spirit скаутингом будет руководить Дмитрий Korb3n Белов, который собирал основной состав «драконов», — впоследствии пятёрка победила на The International 2021.
Ранее у Virtus.pro уже был состав VP.Prodigy по Dota 2. В ноябре 2020 года игроки молодёжки перешли в основу, а оффлейнер Дмитрий DM Дорохин представляет организацию до сих пор. Вторая версия ростера выступала за VP.Prodigy в прошлом году, сейчас три игрока выступают за команду BetBoom Team.
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