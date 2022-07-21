У Sonic Frontiers в базе Steam снова изменилась дата выхода

Вчера в базе данных Steam появилась дата выхода Sonic Frontiers. Было указано, что проект выйдет 8 ноября, но этой ночью вновь произошло изменение — теперь в качестве даты релиза указывается 3 декабря.
Сама SEGA никак не комментирует возможные даты выхода игры. Вполне вероятно, что и 3 декабря не станет окончательной датой релиза Sonic Frontiers. Будем надеяться, что разработчики наконец-то расскажут всё сами.
Sonic Frontiers обещать стать самой масштабной игрой про Соника. В тайтле будут открытый мир, игровые зоны, сражения с врагами и головоломки. Игру приняли довольно прохладно и посоветовали SEGA перенести релиз, чтобы исправить все проблемы, но она отказалась и заявила, что геймеры просто ничего не понимают.
Релиз Sonic Frontiers состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
- 21 июля 2022
-
12:01
-
11:20
-
10:43
-
10:31
- 20 июля 2022
-
23:55
-
23:40
-
22:57
-
20:40
-
20:17
-
20:14
-
20:10
-
19:57
-
19:33
-
19:10
-
18:32
-
18:26
-
18:08
-
17:53
-
17:26
-
17:12
-
17:12
-
16:41
-
16:37
-
16:18
-
16:07
-
15:43
-
15:05
-
14:44
-
14:28
-
13:45
-
13:40
-
13:05
-
12:51
-
12:34
-
12:15