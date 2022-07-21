У Sonic Frontiers в базе Steam снова изменилась дата выхода

Вчера в базе данных Steam появилась дата выхода Sonic Frontiers. Было указано, что проект выйдет 8 ноября, но этой ночью вновь произошло изменение — теперь в качестве даты релиза указывается 3 декабря.

Сама SEGA никак не комментирует возможные даты выхода игры. Вполне вероятно, что и 3 декабря не станет окончательной датой релиза Sonic Frontiers. Будем надеяться, что разработчики наконец-то расскажут всё сами.

Sonic Frontiers обещать стать самой масштабной игрой про Соника. В тайтле будут открытый мир, игровые зоны, сражения с врагами и головоломки. Игру приняли довольно прохладно и посоветовали SEGA перенести релиз, чтобы исправить все проблемы, но она отказалась и заявила, что геймеры просто ничего не понимают.

Релиз Sonic Frontiers состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.